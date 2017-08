Pela abertura do segundo turno da Série B, Brasil-Pel tenta quebrar tabu contra o Guarani

No Bento Freitas

O Brasil-Pel tenta quebrar um tabu histórico nesta sexta-feira (11). No Bento Freitas, às 19h15min, o Xavante enfrenta, na abertura do segundo turno da Série B, o Guarani. Um adversário jamais superado pelos gaúchos.



Até hoje, as equipes fizeram sete confrontos. Foram quatro empates e três vitórias do time de Campinas, que na primeira rodada do campeonato fez 2 a 0 sobre o Xavante, com dois gols de Eliandro.

Para quebrar o retrospecto negativo, o Brasil se agarra no aproveitamento dos últimos jogos. Que é superior ao do adversário. Apesar de não viver um grande momento, o Xavante venceu, nos últimos seis jogos, em duas oportunidades, empatou uma vez e perdeu três. A fase do Guarani é bem inferior: são três derrotas consecutivas e seis partidas sem ganhar.



O Brasil tem um desfalque para o confronto. O volante João Afonso fica de fora por conta do terceiro cartão amarelo. Leandro Leite entra na vaga. O time xavante deve ter: Pitol; Sciola, Leandro Camilo, Teco e Breno; Leandro Leite; Juninho, Nem, Itaqui e Marcinho; Lincom.



*ZHESPORTES