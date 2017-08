Ponte Preta recebe o Fluminense nesta quarta em partida que encerra o primeiro turno do Brasileirão

Futebol

Termina nesta quarta-feira (9) o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta recebe o Fluminense, em jogo atrasado da 17ª rodada da competição – o jogo seria disputado no dia 30 de julho, mas foi adiado por conta da morte de João Pedro Braga, filho do técnico Abel Braga.

Para a partida, a Ponte Preta, 15° colocado na tabela de classificação com 22 pontos, não poderá contar com o zagueiro Rodrigo, suspenso, e os meias Renato Cajá e Elton, lesionados. Além disso, o técnico Gilson Kleina não terá a disposição o atacante Maranhão por conta de problemas contratuais.

O Fluminense, 10° colocado com 25 pontos, tenta se aproximar da zona de classificação à Libertadores da América. A equipe de Abel Braga tenta terminar com a irregularidade que tem apresentado. Nas últimas cinco partidas, o time carioca venceu duas vezes, empatou outras duas e sofreu uma derrota.



