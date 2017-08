São José vai a Rio Branco em busca do acesso na Série D

O jogo do ano

O São José decide neste domingo (13), às 19h, se conseguirá o acesso à Série C do Brasileirão para 2018. O time porto-alegrense viaja 4 mil quilômetros — um voo de mais de 6 horas — até Rio Branco, no Acre, para enfrentar o Atlético-AC no jogo de volta das quartas de final da Série D.

Para chegar nas semifinais e conseguir o acesso, o São José precisará reverter o resultado ruim do jogo de ida — perdeu por 1 a 0 no sábado passado, no Passo D'Areia. Por isso, terá que vencer fora de casa por dois gols de diferença — ou um de diferença, desde que marque pelo menos duas vezes.

Pelo lado do Atlético-AC, um empate basta para conseguir a classificação. Por isso, em entrevista à imprensa local, o técnico Álvaro Miguéis destacou a necessidade de manter a calma.

— Todos estão tranquilos. Nós sabemos da responsabilidade, é um jogo que vale muito e, se Deus quiser, vamos conseguir a classificação no domingo. Trabalhando durante toda a semana, tanto a parte física, técnica e psicológica, que é para nós conseguirmos nosso real objetivo — afirmou o treinador.

A partida de domingo será na Arena da Floresta — também conhecida como Florestão —, que tem capacidade para 20 mil torcedores e é de propriedade do governo estadual do Acre.