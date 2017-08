São Paulo perde para o Bahia e fecha o turno na zona de rebaixamento

Série A

Há pouco mais de uma semana, o São Paulo virada sobre o Botafogo com

três gols em nove minutos, vencendo por 4 a 3 e definindo o jogo como um "divisor de águas". Mas, neste domingo, mais uma vez, o time mostrou que aquela partida deve ser uma exceção.



Após ser derrotada pelo Coritiba na quinta, a equipe perdeu outro duelo direto na briga contra o descenso, desta vez levando 2 a 1 do Bahia, em Salvador, e termina o turno na zona de rebaixamento.



O placar é consequência de mais uma atuação pouco inspirada ofensivamente. O Tricolor paulista se mostrou do mesmo nível que o fraco time baiano, e se tornou presa fácil para levar gols de Régis, aos 40, Mendoza, aos 43 minutos do primeiro tempo. Hernanes ainda descontou cinco minutos depois, convertendo pênalti, mas nem passar o segundo tempo inteiro no campo adversário foi suficiente para somar ponto.



O sofrível primeiro tempo, de ambos os lados, expõe que a equipe de Do-

rival Júnior parou de evoluir. Em Salvador, a escalação teve como novidades Araruna, na lateral direita porque Bruno sentiu dores nas costas, e Militão ocupando a zaga no lugar do suspenso Rodrigo Caio. E ambos foram muito mal.



O São Paulo suportou ser encurralado durante os cinco primeiros minutos e, quando parecia ter salvação técnica com Cueva, viu sua defesa ser envolvida até pelo pouco habilidoso e veloz Rodrigão. O primeiro gol baiano teve o centroavante recebendo de Mendoza e completando a triangulação entregando para Régis, com o time nordestino parecendo jogar sozinho entre a zaga são-paulina. Pouco depois, Araruna perdeu a bola e Mendoza fez outro.



Não fosse a trapalhada do goleiro Jean, que cometeu pênalti empurrando Pratto, o São Paulo não balançaria as redes na Fonte Nova. No segundo tempo inteiro, o Bahia entregou a bola ao rival e não adiantou Dorival colocar todas as peças ofensivas que tinha no banco. Os nordestinos também nem precisaram acertar um contra-ataque, como queriam. Em um duelo de fragilidades técnicas, a dos são-paulinos foi mais prejudicial em Salvador.



Estacionado nos 19 pontos, o São Paulo tenta respirar no próximo do-

mingo, às 11h, no Morumbi, contra o Cruzeiro. Já o Bahia, longe do Z4 com 23 pontos, também atua no domingo, visitando o Atlético-PR.



*LANCEPRESS