Ypiranga visita o lanterna Mogi Mirim para seguir no G-4

Série C

O Ypiranga tem uma boa chance de pontuar fora de casa neste sábado, às 15h30min. O adversário é o Mogi Mirim, lanterna do Grupo B da Série C do Brasileirão. O time de Erechim precisa da vitória para se manter no G-4 — está com 18 pontos, a mesma pontuação do quinto colocado Joinville e do sexto Tombense, que se enfrentam em Santa Catarina no domingo.

Se vencer, o Ypiranga se aproxima do topo da tabela. O líder Botafogo-SP, que tem 21 pontos, e o vice-líder São Bento, com 20, enfrentam-se em Ribeirão Preto.

Este será o segundo jogo de Hélio Vieira no comando da equipe na Série C. No primeiro, o time venceu o Macaé por 2 a 0 no Rio de Janeiro no último sábado — resultado que recolocou a equipe na zona de classificação.