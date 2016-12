Clube da Bolinha





O zagueiro do Barcelona, Piqué, e seu filho mais velho, Milan, protagonizaram o momento fofura das redes sociais na tarde desta quarta-feira. Em vídeo postado no Instagram, pai e filho cantam uma das músicas mais tradicionais das arquibancadas do Camp Nou - 1899, Neix el club que portu al Cor!. Milan, ao que parece, herdou da mãe, Shakira, o gosto pela música e puxou o cântico em homenagem à equipe catalã.



Confira:

1899, neix el club que porto al cor... #fcbarcelona Um vídeo publicado por Gerard Piqué (@3gerardpique) em Dez 28, 2016 às 7:52 PST