Será a volta de Brumar? Neymar e Bruna Marquezine curtem festa de Gabriel Medina juntos

Neymar e Bruna Marquezine não se desgrudam mais. Na noite desta quarta, o craque levou os fãs à loucura ao postar em seu Snapchat uma foto dos dois juntos. O jogador estava vestido de Batman e, a atriz, de Mulher-Gato — com direito a um corpete decotadíssimo e um colar com pingente do Homen-Morcego.



Os dois foram à festa de aniversário de Gabriel Medina, no litoral de São Paulo, onde também estavam outros amigos do surfista, como o cantor Thiaguinho e o jogador de vôlei Bruninho. Durante o evento, uma convidada postou no Instagram um vídeo do casal curtindo a festa.

O MELHOR CASAL QUE VOCÊ RESPEITA REAL. AÍ SEUS LINDOS! ¿¿ #brumar Um vídeo publicado por @neymarjr_forever11 em Dez 22, 2016 às 5:52 PST

Horas antes, os dois já tinham movimentado a internet, quando começou a circular uma selfie dos pombinhos ao lado de um motorista de táxi.

Muito obrigada Deus ¿¿¿¿¿¿ #brumar Uma foto publicada por @brumarquezine ¿¿ @neymarjr (@brumar_4ev) em Dez 22, 2016 às 4:35 PST

O jogador e a atriz ainda não assumiram o relacionamento oficialmente, mas têm sido visto juntos com frequência. Na Olimpíada, após ganhar a medalha de ouro com a Seleção, o camisa 9 subiu na arquibancada do Maracanã para abraçar Bruna, que estava acompanhando o jogo, e já deu o que falar. Em outubro, eles teriam passado alguns dias juntos na cidade espanhola, quando foram flagrados por uma TV local.

No início de dezembro, ela acompanhou um treino do Barcelona, na Espanha. Outros indícios, como um quadro com a foto de Bruna na casa do jogador, que acabou aparecendo em um post dele no Snapchat, reforçam a tese de que eles teriam voltado.

Neymar e Bruna assumiram o namoro pela primeira vez em fevereiro de 2013, e terminaram em agosto de 2014. Desde lá, deixaram uma legião de fãs órfãos do casal #Brumar, que ficam alvoroçados nas redes sociais toda a vez que surge algum boato de que eles reataram. Será que agora eles assumem?

