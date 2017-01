Aos cinco anos, filho de Neymar participa de escolinha do Barcelona

Clube da Bolinha





Com apenas cinco anos, Davi Lucca, filho de Neymar, já dá seus primeiros passos no futebol. Segundo o jornal Mundo Deportivo, o garotinho faz parte de uma escolinha que teria sido organizada para que os filhos dos jogadores do Barcelona participassem.



Leia mais:

Neymar recebe o carinho do filho antes de acabar com seca de 11 jogos sem marcar



A mãe, Carol Dantas, que se mudou com o filho para a Espanha para que o menino ficasse perto do pai, é a responsável por levar Davi até a escolinha.



As atividades são realizadas com portões fechados. Também fazem parte da equipe mirim Benjamín Suárez, filho de Luis Suárez, Thiago, filho de Messi, e Milan, filho de Piqué.