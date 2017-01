Bruno Grassi vira padrinho de escolinha de futebol em São Francisco de Paula

Clube da Bolinha

Bruno Grassi apadrinhou esta semana o projeto "São Chico formando campeões", em São Francisco de Paula. O jogador, que aproveitou as férias para curtir os ares serranos, topou o convite da prefeitura e retornou à Serra com a mulher especialmente para incentivar a gurizada.



O lançamento foi às margens do Lago São Bernardo com a participação de dezenas de alunos da rede municipal que sonham com o esporte. O projeto quer formar, antes de jogadores, crianças vencedoras, em uma parceria das secretarias de Educação e de Turismo e Esporte. Para participar da nova escolinha de futebol de São Chico, as crianças precisam estar matriculados e apresentar atestado dos pais de que ajudam em casa.



Leia mais:

Como e onde os jogadores de Grêmio e Inter começaram 2017

QUIZ: você sabe que personagem do futebol tem esse nome?



Na cerimônia, o jogador, que prometeu retornar ao longo do ano à cidade, ressaltou a importância do esporte:

- Quando eu estava na idade de vocês, eu treinava muito. Eu ia para a escola de manhã, eu treinava a tarde inteira, pegava minha bicicleta, atravessava a cidade, voltava para treinar porque eu tinha um sonho. Se vocês sonham, é possível chegar lá. Mas existem muitas oportunidades negativas na vida, como droga, bebida e cigarro. Coisas que não vão acrescentar na vida de vocês. Se vocês querem ser jogadores, tenham uma vida correta, sejam obedientes, que aí vocês vão crescer, e eu tenho certeza de que, talvez daqui, saiam grandes campeões, e principalmente todos campeões na vida.