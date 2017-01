Como e onde os jogadores de Grêmio e Inter começaram 2017

Clube da Bolinha

Ramiro

O volante gremista está aproveitando o calor em Angra dos Reis, praia paradisíaca no Rio de Janeiro.



Começamos o ano com o pé direito! ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Uma foto publicada por Ramiro Moschen Benetti (@ramirobenetti) em Jan 1, 2017 às 4:56 PST



Pedro Rocha

O atacante tricolor entrou o ano ao lado da família toda em Serra, no Espírito Santo, cidade onde cresceu.



Começando o ano da melhor maneira, ao lado da família que mais amo. Que 2017 seja melhor para todos nós. ¿¿¿¿¿¿¿ #Alegria #FamiliaRocha #Feliz2¿¿0¿¿1¿¿7¿¿ #DoAnoNovo Uma foto publicada por Pedro Rocha ¿¿¿ (@perocha32) em Jan 2, 2017 às 2:41 PST



Walace

Ao lado da mulher, Walace aproveitou o litoral baiano nos últimos dias de 2016 e nos primeiros de 2017.



Amor ¿¿ Uma foto publicada por Walace Souza (@walace_05) em Dez 28, 2016 às 3:56 PST



Marcelo Grohe

Mesmo nas férias, o goleiro começou o ano treinando e garantindo a manutenção da forma física.



Porque 2017 já começou!!! Treino com os amigos Henrique e Guilherme Kunzler, que tb é educador físico!!! Uma foto publicada por Marcelo Grohe (@marcelogrohe1oficial) em Dez 30, 2016 às 4:20 PST



Valdívia

O jogador colorado passou o Ano-Novo em Porto Alegre com a família, mas fez registros do passeio em Gramado nos primeiros dias de 2017.

PokoMiniMundo Uma foto publicada por Valdivia PokoLindo ¿¿¿¿ (@valdiviamagico_oficial29) em Jan 2, 2017 às 8:13 PST



Danilo Fernandes

O goleiro do Inter entrou 2017 ao lado da família em São Paulo.



FELIZ ANO NOVO!!! ¿¿¿¿ #felizanonovo #anonovo #2017 #mlkBento #amominhafamilia Uma foto publicada por Danilo F. OFICIAL® ¿¿¿¿¿¿ (@danilofernandes88) em Dez 31, 2016 às 3:30 PST



Vitinho

Com direto a jogo no Maracanã, Vitinho aproveitou a virada do ano no Rio de Janeiro, sua terra natal.



Maninho @rafinhaaa93 Uma foto publicada por Vittinho ¿¿ (@11vittinhooficial) em Dez 30, 2016 às 8:58 PST



Seijas

Passou o final de ano em Marbella, na Espanha, ao lado da família.



Con el amor de mi vida!!! @paulasj13 gracias por siempre estar Uma foto publicada por Luis Manuel Seijas (@lmseijasoficial) em Dez 26, 2016 às 3:25 PST