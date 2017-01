Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, Nadal viram estrelas de videoclipe

Clube da Bolinha

Foto: Reprodução / You Tube / You Tube

Foto: Reprodução / You Tube / You Tube

RedOne, produtor e compositor ganhador de dois prêmios Grammy e responsável por sucessos de artistas como Lady Gaga, Jennifer López, Usher, Nick Minaj, lançou seu primeiro single como artista. Chamada de "Don't You Need Somebody", a música tem colaboração vocal de Enrique Iglesias, R.City, Serayah e Shaggy.



No videoclipe, muitos famosos, incluindo atletas, aparecem cantando e dançando. Cristiano Ronaldo, James Rodríguez e Rafael Nadal são alguns dos esportistas que se arriscaram. Assista:



Leia mais no Clube da Bolinha:

VÍDEO: criança tem reação inesperada ao ganhar figurinha de Alexandre Pato

VÍDEO: jogo no México é interrompido por invasões de cachorro e gato