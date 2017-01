David Luiz realiza sonho de garoto amputado: "O James é um grande exemplo para nós todos"

Clube da Bolinha

It's our Community Day at Cobham and @davidluiz_4 has been meeting young Blues! ¿¿ Um vídeo publicado por Chelsea FC - Official (@chelseafc) em Jan 10, 2017 às 6:23 PST

O jovem James Middleshurst, de 8 anos, teve seu sonho realizado durante esta semana. Tudo por um gesto de carinho do zagueiro David Luiz, ídolo do garoto, que o recebeu no centro de treinamento do Chelsea. Os dois haviam se conhecido na véspera de Natal em uma visita que o clube inglês costuma fazer ao hospital Westminster, desde lá, David convidou James para passar um dia com ele e com os outros jogadores no CT.

Ao site oficial do Chelsea, o menino que tem parte da perna esquerda amputada e joga na seleção infantil paralímpica da Inglaterra, explicou a emoção de voltar a ver seu amigo brasileiro.

— David Luiz é meu jogador favorito e é ótimo poder vê-lo de novo. Ele me chamou de amigo — afirmou.

Na primeira visita de David Luiz à James, o garoto havia acabado de passar por uma cirurgia. Era um desejo conhecer o zagueiro, algo que prontamente foi providenciado pelo Chelsea em conjunto com o hospital.

Além disso, David fez questão de presentear o novo amigo com a camisa que utilizou na vitória por 4 a 2 sobre o Stoke City, no dia 31 de dezembro e com um par de chuteiras.

— O James é um grande exemplo para nós todos. Uma inspiração. Nos conhecemos no hospital e foi um dia incrível. O desejo dele era me conhecer e é um prazer ter feito isso acontecer. Mudou minha vida e estou muito feliz por ver que ele está indo bem — disse o zagueiro.

Não foi a primeira vez que o brasileiro demonstrou o valor que dá ao contato com o torcedor nesta temporada. Ele já levou um fã japonês para passar um dia em sua casa no final do ano e a cada jogo em Stamford Bridge fortalece sua relação com os fãs após as partidas, é sempre um dos últimos atletas a se dirigir ao vestiário depois do apito final.

O encontro fez parte de mais um ¿Community Day¿, dia em que, em parceria com a Chelsea Foundation, o clube abre suas portas para receber torcedores com alguma limitação ou doença grave. Entre os convidados de terça-feira, estava Stephen Osbourne, de 53 anos, que compete na categoria T51 de atletismo para cadeirantes. Ele esteve nos Jogos Paralímpicos de 2012, em Londres.

¿¿Community Day at Cobham yesterday! #CFC #Chelsea Uma foto publicada por Chelsea FC - Official (@chelseafc) em Jan 11, 2017 às 2:25 PST