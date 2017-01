Filha de Nelson Piquet namora piloto russo da F-1

Clube da Bolinha

O piloto Daniil Kvyat assumiu namoro com Kelly Piquet, filha de Nelson Piquet. O casal trocou mensagens carinhosas no instagram. De acordo com o portal Uol, o piloto comentou o relacionamento em entrevista à rádio russa Sport FM:



- O nome dela é Kelly e creio que todos devem ter visto na internet. Ela é da família Piquet.



A filha do tricampeão mundial postou foto do casal em seu instagram com a legenda:



- ¿ ¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿(Amor - em russo)



Kvyat, piloto da Toro Rosso, também postou, e colocou um coração na legenda da imagem.



