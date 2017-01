Follmann posta foto tomando chimarrão do lado de fora do hospital

Clube da Bolinha

Único sobrevivente da tragédia com o avião da Chapecoense ainda internado, Jackson Follmann segue sua recuperação em hospital de Chapecó e tem postado fotos nas redes sociais desde que retornou ao país.



Nesta quinta, o goleiro publicou uma foto mostrando que segue com os costumes de um bom gaúcho. Follmann publicou uma imagem no Instagram que aparece tomando chimarrão junto com a esposa e do lado de fora do hospital. É a primeira vez que o jogador posta um registro fora do quarto em que se recupera.



Leia mais:

FOTOS: torcedor mirim da Chapecoense se emociona ao conhecer Neto



Nos comentários, centenas de mensagens de apoio e força para o jogador, que deve receber alta até o dia 23 de janeiro.



Mateando com a patroa ¿¿¿¿¿¿ Uma foto publicada por Jakson Follmann ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@jaksonfollmann) em Jan 19, 2017 às 4:39 PST