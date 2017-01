Foto estranha de Suárez no prêmio da Fifa gera polêmica na imprensa espanhola

Clube da Bolinha

Na lista dos melhores atacantes de 2016, Luis Suárez não esteve no prêmio da Fifa, na noite desta segunda-feira em Zurique, mas chamou atenção mesmo assim. Uma foto estranha do uruguaio apareceu no telão da premiação e gerou polêmica na imprensa espanhola.



Veja o que disseram os jornais da Espanha:



Marca

"Luis Suárez havia anunciado na semana passada que não iria ao The Best. O motivo do uruguaio é pessoal. Ele se sentiu humilhado pelo tratamento que recebeu da Fifa no episódio da mordida em Chiellini no Mundial. Não perdoou e não queria participar de nenhum evento organizado pela Fifa, que pagou colocando uma foto no painel de fundo da premiação em que o atacante saiu muito desfavorecido".



Sport

"A imagem selecionada de Suárez foi a pior das possíveis. Enquanto cada um dos jogadores apareceu na tela com uma fotografia oficial com pose séria, com a camisa de sua seleção, Luis Suárez apareceu muito desfavorecido. Seria uma vingança pela ausência no último minuto?".



AS

"Sérios ou sorridentes, os jogadores apareceram com uma boa imagem, salvo Suárez, que aparece em uma pose estranha, que não mostrava uma imagem em forma com a dos outros dez ganhadores. Os fãs catalães e uruguaios ficaram furiosos pela escolha. Enquanto isso, rivais ou adeptos neutros aproveitaram a oportunidade para rir da situação".