FOTOS: o estilo dos jogadores e técnicos no prêmio da Fifa

Clube da Bolinha

Jogadores, técnicos e suas mulheres esbanjaram estilo no tapete verde do prêmio The Best da Fifa em Zurique, na Suíça. Confira:



Daniel Alves e Joana Sanz



Foto: Michael Buholzer / AFP

Manuel Neuer e Nina Weiss



Foto: Michael Buholzer / AFP

Gianni Infantino, presidente da Fifa, e Maradona



Foto: Michael Buholzer / AFP

Carles Puyol e Vanessa Lorenzo



Foto: Michael Buholzer / AFP

Zinedine Zidane e Veronique



Foto: Michael Buholzer / AFP

Luka Modric e família



Foto: Michael Buholzer / AFP

Sergio Ramos e Pilar Rubio



Foto: Michael Buholzer / AFP