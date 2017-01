Gastelum convida Wesley Safadão para o UFC: "Vamos namorar todo mundo"

Clube da Bolinha

Tem convite especial para o @wesleysafadao!! O @kgastelum é fã do cantor e até arriscou cantar um trecho da música. #UFCFortaleza Um vídeo publicado por UFC (@ufc_brasil) em Jan 17, 2017 às 12:40 PST





Kelvin Gastelum parece sentir-se em casa em solo brasileiro. Durante sua viagem ao país para promover o duelo com Vitor Belfort, que ocorrerá no dia 11 de março, em Fortaleza, o americano aproveitou para fazer um convite especial a Wesley Safadão, um dos maiores nomes da música brasileira na atualidade e ainda emendou em um trecho da música do cantor com o trecho adaptado "vamos namorar todo mundo".



O lutador convidou Wesley a prestigiar o evento que acontece no dia 11 de março, em Fortaleza, onde encara Vitor Belfort na luta principal do show.





Além de Belfort x Gastelum, o UFC Fortaleza ainda conta com as participações de nomes como Mauricio Shogun e Bethe Correia no show.

Confira as lutas anunciadas até o momento para o UFC Fortaleza:

Vitor Belfort x Kelvin Gastelum

Edson Barboza x Beneil Dariush

Mauricio Shogun x Gian Villante

Paulo Borrachinha x Alex Nicholson

Bethe Correia x Marion Reneau