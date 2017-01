Kaká se declara para a nova namorada nas redes sociais

Clube da Bolinha

Após aparecer com a nova namorada pela primeira vez, no casamento do jogador Lucas, Kaká não esconde mais o amor pela modelo Caroline Dias. Nas redes sociais, ele tem postado fotos com a amada e se declarado. Na última segunda-feira, 02/01, Kaká escreveu no Instagram: "Meu riso é tão feliz contigo".



Na virada do ano, o meia do Orlando City já havia compartilhado uma imagem ao lado da bela e desejou Feliz Ano Novo.



.... até aqui em cima! ¿¿ Uma foto publicada por Ricardo Kaka (@kaka) em Jan 2, 2017 às 11:29 PST

Happy New Year! 2017! ¿¿ Uma foto publicada por Ricardo Kaka (@kaka) em Dez 31, 2016 às 5:32 PST