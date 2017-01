Miesha Tate divulga foto após cirurgia no nariz: "Não foi muito legal"

Clube da Bolinha

Depois de anunciar o fim de sua carreira no MMA, Miesha Tate agora cuida de sua saúde de forma integral. A ex-campeã do UFC publicou na internet um registro de uma cirurgia no nariz para curar um desvio de septo.



A americana declarou sua aposentadoria após perder para Raquel Pennington, em novembro passado. A lutadora foi campeã peso galo feminino do UFC ao finalizar Holly Holm, em março.

— Acabei a cirurgia para finalmente corrigir a curva do meu desvio de septo. Não foi muito legal — escreveu.

Apesar de aposentada do MMA, Miesha Tate segue por perto da modalidade. Ela integra uma equipe de comentaristas da TV Fox americana e fez em dezembro passado uma luta agarrada pelo Submission Underground 2, contra Jessica Eye, a qual venceu por finalização no tempo extra.