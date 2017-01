Neymar e Messi ostentam em fotos com vinhos caros

Clube da Bolinha

Os seguidores de Neymar e Lionel Messi ficaram alvoroçados com a publicação dos craques do Barça no Instagram. O craque brasileiro postou uma foto ao lado da atriz Bruna Marquezine e de Rafaella, sua irmã, enquanto bebiam vinho. Já o argentino, posou ao lado de sua mãe e de duas garrafas de vinho (confira os posts mais abaixo).



Leia mais:

Carol Portaluppi está curtindo a vida de solteira

Alan Ruschel visita filho de Danilo, ex-goleiro da Chapecoense

Marcelo Moreno e ex-musa do Grêmio esperam primeiro filho



O que chamou a atenção nas publicações foi o valor da bebida. O de Messi, da safra de 1960 custa em média R$ 11 mil. Enquanto que a garrafa de Neymar, da safra de 1976, custa em média R$3mil.

¿¿¿¿ Uma foto publicada por Nj ¿¿¿¿ ¿¿ neymarjr (@neymarjr) em Jan 23, 2017 às 12:08 PST

Uma foto publicada por Leo Messi (@leomessi) em Jan 23, 2017 às 11:01 PST