Neymar, Gabriel Medina, Dani Alves e Thiago Silva soltam a voz para promover hit do Nego do Borel

Clube da Bolinha

Quem tem amigos, nunca está sozinho. Mas dependendo da força – e da fama – dos seus parceiros, uma música pode virar hit do verão em poucos minutos. É o caso do MC Nego do Borel, que contou com a ajudinha de ninguém menos do que Neymar, Gabriel Medina, Dani Alves e Thiago Silva para divulgar o seu mais novo trabalho.



Em seu Instagram, o cantor vem atualizando vídeos dos seus amigos cantando, à capela, "Você partiu o meu coração". Uns com mais ritmo, outros com menos, mas todos com o mesmo intuito: desejando o sucesso ao autor, que contou com a parceria de Wesley Safadão e Anitta para o sucesso.



Vejam e avaliem o desempenho dos "parças" de Nego do Borel. Mas cuidado: a música é chiclé, gruda e é possível que você saia cantarolando por ai:



Neymar:

Vale ver e ouvir denovo o nosso camisa 10 @neymarjr cantando o Refrão de uma das nossas músicas do verão 2017, com @anitta e @wesleysafadao #vocêpartiumeucoração ¿¿, baixem ai na sua lista de musicas vai ¿¿ Um vídeo publicado por Nego do Borel ¿¿¿¿ (@negodoborel_oficial) em Jan 18, 2017 às 8:21 PST

Gabriel Medina:

Vale a pena ver denovo, meu irmão @gabrielmedina cantando #vocêpartiumeucoração ¿¿ com a participação dos meus amigos @wesleysafadao e @anitta #negodoborel Um vídeo publicado por Nego do Borel ¿¿¿¿ (@negodoborel_oficial) em Jan 18, 2017 às 5:54 PST

Dani Alves:

Como eu gosto desse meu nego cara @danialves23 obrigado irmão, você queria muito ser cantor fala verdade ? Kkkkkkk tmj sempre, graças a Deus a música tá sendo um Extouro nacional irmão, #vocêpartiumeucoração ¿¿.. @anitta @wesleysafadao EXPLODIU ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿... Um vídeo publicado por Nego do Borel ¿¿¿¿ (@negodoborel_oficial) em Jan 14, 2017 às 4:55 PST

Thiago Silva:

Meu irmão @thiagosilva_33 falou que a música não sai da cabeça dele Hahahahaha, amanhã lançamento na @radiofmodia não percam, participação dos meus amigos @wesleysafadao e @anitta ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ #vocêpartiumeucoração ¿¿ Um vídeo publicado por Nego do Borel ¿¿¿¿ (@negodoborel_oficial) em Jan 9, 2017 às 1:47 PST

E a original, com Wesley Safadão e Anitta, você pode ouvir aqui.



