Ronaldinho desmente notícia sobre noivado: "O dia que eu ficar noivo, aviso vocês"

Ronaldinho não está noivo. Através da sua conta no Twitter, o ex-jogador da Seleção Brasileira, Grêmio, Barcelona e Atlético-MG – entre outros clubes – garantiu que não noivou com Priscilla Coelho, sua atual namorada. A notícia havia sido veiculada pelo colunista Leo Dias, do jornal carioca O Dia.

De acordo com a coluna, Ronaldinho e Priscilla reataram o namoro no ano passado, após dois anos separados. O jogador, que atualmente está sem clube, não falou sobre o estado do seu relacionamento.

*ZHESPORTES