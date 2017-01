VÍDEO: criança tem reação inesperada ao ganhar figurinha de Alexandre Pato

Clube da Bolinha

Tem criança que é fanática por futebol ou por algum jogador desde pequena. Esse é o caso do Manuel, o pequeno torcedor que teve uma reação inesperada - e muito empolgada - ao ganhar uma figurinha de Alexandre Pato.



Encantado com o menino, o atacante, atualmente no Villarreal, compartilhou o vídeo com a cena de Manuel e escreveu:



"Manuel me deixando muito feliz!! Não consigo parar de olhar para esse vídeo! #falouqueeusouomaisbonito"



Assista:



Manuel¿¿ me deixando muito feliz!! Não consigo parar de olhar para esse vídeo! ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ #falouqueeusouomaisbonito ¿¿ Um vídeo publicado por Pato (@pato) em Jan 16, 2017 às 5:33 PST