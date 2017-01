VÍDEO: jogo no México é interrompido por invasões de cachorro e gato

Clube da Bolinha

A partida disputada no último sábado entre Pachuca e Jaguares, pela 2ª rodada do Campeonato Mexicano, precisou ser paralisada duas vezes por motivos incomuns. Com cerca de 20 minutos do segundo tempo, um cachorro invadiu o campo, saiu correndo pelo gramado, e ainda ganhou um carinho de um dos treinadores antes de ser retirado pela segurança.



Leia mais no Clube da Bolinha:

VÍDEO: jogador pede namorada em casamento e leva cartão amarelo



Já aos 40 minutos, foi a vez de um gato obrigar a partida a ser interrompida ao entrar em campo e ficar parado próximo à lateral. O animal acabou correndo para trás de uma placa de publicidade após o juiz chegar para retirá-lo.

O Pachuca, mandante do duelo, acabou vencendo por 1 a 0.