Como os jogadores da dupla Gre-Nal aproveitaram a folga de Carnaval

Clube da Bolinha

Danilo, goleiro do Inter (E), e Léo Moura, lateral do Grêmio com suas respectivas famílias Foto: Reprodução / Instagram / Instagram

Os jogadores da dupla Gre-Nal se reapresentaram nesta terça-feira visando o clássico de sábado. Antes, porém, aproveitaram os dias de folga no Carnaval. Alguns foram com a família para Gramado, como foram os casos do goleiro Danilo Fernandes, do Inter, e do lateral Léo Moura, do Grêmio.



Mas teve quem caísse no samba também: Kannemann, que já havia mostrado samba no pé na conquista da Copa do Brasil, se jogou na Marquês da Sapucaí.



Veja o que fizeram alguns dos jogadores da Dupla:

Valdívia

Pokolindo Uma publicação compartilhada por Valdivia PokoLindo ¿¿¿¿ (@valdiviamagico_oficial29) em Fev 26, 2017 às 12:18 PST

Léo Moura

Hoje foi dia de curtir a @snowlandgramado com meus amores¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ @camilacs17 e @bella_moura24 !! Obrigado Deus pelo dia maravilhoso¿¿¿¿¿¿ Uma publicação compartilhada por ¿Léo Moura ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@leomoura23) em Fev 27, 2017 às 4:57 PST



Danilo Fernandes

O melhor carnaval com as melhores cia, amo muito vocês!!! ¿¿¿¿¿¿ #nossocarnaval #gramado #lagonegro #amovoces #tudoporvoces #mlkBento Uma publicação compartilhada por Danilo Fernandes OFICIAL® ¿¿¿¿ (@danilofernandes88) em Fev 26, 2017 às 6:36 PST

Kannemann

Carnaval !!.....Grande Río 2017!! Uma publicação compartilhada por Walter Kannemann (@wkannemann) em Fev 26, 2017 às 10:08 PST

Pottker

#CRISTO ¿¿¿¿ Uma publicação compartilhada por W. Pottker (@williampottker) em Fev 26, 2017 às 5:08 PST

Ramiro

Folga bem aproveitada! ¿¿¿¿¿¿ Uma publicação compartilhada por Ramiro Moschen Benetti (@ramirobenetti) em Fev 27, 2017 às 7:08 PST

* ZHESPORTES