Em vídeo, filho de Grohe troca passes com o pai, de canhotinha

Clube da Bolinha

Filhinho de goleiro, boleiro é. O pequeno Pietro, de 1 ano e 7 meses, dá seus primeiros chutes com bola, e de canhotinha. O momento ternurinha de filho e pai, no vestiário da Arena, foi registrado em vídeo e postado por Grohe nesta sexta-feira. O menino veste a camisa 10, de Douglas, também canhoto, e se mostra à vontade no ambiente que envolve o futebol. A paixão pelo Grêmio também foi herdada do pai. Assista ao vídeo:



Será??? ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Um vídeo publicado por Marcelo Grohe (@marcelogrohe1oficial) em Fev 3, 2017 às 8:06 PST

