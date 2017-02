FOTO: Neymar publica homenagem a Bruna Marquezine por dia de São Valentim

Clube da Bolinha

O dia de São Valentim, em que se comemora o Dia dos Namorados em vários países, não passou despercebido por Neymar. Nesta terça-feira, o atacante do Barcelona publicou, em seu perfil no Twitter, uma imagem com a namorada Bruna Marquezine. Na legenda, a singela mensagem: "Happy Valentine's Day" (feliz dia de São Valentim).

Leia mais

Bolaños faz tatuagem da taça da Copa do Brasil

Jogadores do Grêmio postam mensagens de apoio a Douglas

Marcelo Moreno e ex-musa do Grêmio definem nome da primeira filha



* ZH Esportes