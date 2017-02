Wesley Safadão grava música em homenagem ao Flamengo

Clube da Bolinha

A Deezer, empresa global de serviço de streaming de música, se tornou o player oficial do Flamengo, e convidou Wesley Safadão para compor e gravar uma canção em tributo ao time e ao torcedor rubro-negro. O projeto intitulado 'Canto Rubro Negro' será permanente e terá o intuito de falar diretamente com os torcedores do clube carioca, além de oferecer benefícios e conteúdos exclusivos.



- Fiquei extremamente honrado em ser convidado e o primeiro a aceitar esse desafio. Falar do meu amor pelo Flamengo mexe com o meu coração, com a minha paixão Rubro Negra. Já não era de hoje que eu pensava em fazer essa homenagem, e o convite da Deezer só acendeu a faísca - comentou Wesley Safadão.



Ouça "Eu já nasci flamenguista":



Leia mais no Clube da Bolinha:

Desodorante causa discussão entre torcedor e perfil do Mineirão no Twitter



No canal criado para o Flamengo, será possível ouvir playlists especiais como uma em homenagem ao título Mundial de 1981, aos Campeonatos Brasileiros, músicas cantadas por rubro-negros ilustres, as mais queridas dos ídolos, além de canções gravadas em tributo ao time e torcida.



- A experiência do futebol é muito mais do que a bola rolando. É tudo aquilo que emociona e que impulsiona nossas vidas em torno desse esporte apaixonante. E a música está sempre presente nessas situações, de forma direta ou indireta. Desde as músicas que a torcida canta, à música que tocou quando você estava indo ou voltando de uma partida emocionante. A música e o som têm um papel fundamental nesse processo - Afirmou Daniel Orlean, vice-presidente de Marketing do Flamengo.



Outros atletas do Flamengo, do futebol e de outras diversas modalidades, terão seus perfis criados na Deezer e os milhares de fãs poderão seguir o Flow dos jogadores, e conhecer ainda mais sobre seus ídolos.