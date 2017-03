Ao lado de Bruna Marquezine, Neymar comemora vaga na Copa da Rússia em show de dupla sertaneja

Clube da Bolinha

Após marcar gol e ajudar a Seleção Brasileira a vencer o Paraguai por 3 a 0, pelas Eliminatórias, em São Paulo, o atacante Neymar caiu na noite com a namorada Bruna Marquezine na madrugada desta quarta-feira.



O jogador escolheu um show da dupla sertaneja Jorge & Mateus, no camarote Villa Mix, na Arena Corinthians, para se divertir com a atriz, amigos e também com o cantor Thiaguinho. Apaixonados, Neymar e Bruna fizeram questão de registrar os momentos românticos nas redes sociais.

A classificação antecipada da equipe brasileira para a Copa do Mundo da Rússia se confirmou com a virada do Peru sobre o Uruguai por 2 a 1.

Foto: Reprodução / Instagram

