Referência do Bayer Leverkusen, Chicharito Hernádez resolveu torcer para o Atlanta Falcons no Super Bowl e apostou com o jornalista mexicano, Sergio Dipp, que caso o New England Patriots vencesse ele rasparia seu cabelo.



O Super Bowl ocorreu, o atacante do time alemão perdeu a aposta e antes do jogo contra o Atlético de Madrid, pela Champions League, ele cumpriu o combinado.

Em vídeo publicado no Twitter, Chicharito brincou com o jornalista e mostrou seu novo visual. Confira abaixo: