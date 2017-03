Chris Brown segue Bruna Marquezine e ganha indireta de Neymar em rede social

Clube da Bolinha

O registro no blog de sobre celebridades "Bomba de Estrelas" ao publicar o fato do cantor Chris Brown estar seguido Bruna Marquezine no Instagram provocou uma reação no atacante Neymar, que alfinetou o norte-americano.



O blog destacou nesta quinta-feira uma foto de Anitta, Chris Brown e Bruna Marquezine e tascou:

— Chris Brown passou a seguir Anitta e Bruna Marquezine aqui no Instagram! Será que o cantor já tá querendo um feat com a poderosa brasileira ou está de olho na namorada do Neymar?



O jogador brasileiro, que é namorado da atriz, viu o post e mandou um recado para Chris Brown:

— Se ele quiser falar com a Bruna é só me chamar no privado ;) Segura, Chris¿ único brown que conheço é o Carlinhos — comentou o atleta, que completou — #Só pra resenha

