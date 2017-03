Clubes de futebol do Brasil prestam homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Pra elas

Os clubes de futebol do Brasil prestaram suas homenagens às mulheres neste 8 de março. Teve quem escancarou os números alarmantes da violência contra o mulher, quem lançou camiseta exclusiva para a mulherada pelo dia delas e quem levantou a bandeira contra o preconceito.



Leia mais:

Noivos fazem ensaio pré-casamento na torcida mista da Arena



Veja 0 que cada clube fez:



Flamengo



O time carioca, neste 8 de março, lançou uma camisa exclusiva para as mulheres.

Respeita o manto. Respeita elas. Dentro ou fora do estádio. Novo manto feminino @adidasbrasil. #NemMeViu pic.twitter.com/Ncx5KFGrNv — Flamengo (@Flamengo) March 8, 2017

Cruzeiro



Apostou em uma campanha com os números referentes à violência com a mulher. O time usará dados importantes sobre assédio e estupro na partida contra o Murici, nesta quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Cruzeiro cederá espaço na camisa para expor realidade das mulheres. https://t.co/X9svrVTM6o#VamosMudarOsNúmeros pic.twitter.com/i7g5sy1xFt — Cruzeiro E. Clube (@Cruzeiro) March 8, 2017

Inter



Levantou a bandeira de que lugar de mulher é onde ela quer estar.

Lugar de mulher é onde ela quer estar! Igualdade e respeito sempre. Obrigado #MulheresColoradas por estarem com o Inter. #NadaVaiNosSeparar pic.twitter.com/MGhvqL0psL — S. C. Internacional (@SCInternacional) March 8, 2017

Corinthians



Apostou em uma campanha que todo o dia é dia delas.

Todos os lugares (e dias) são das mulheres. Obrigado àquelas que escolheram o Timão. Na bancada, no bar ou em casa, vocês são D+! #WomensDay pic.twitter.com/OhKx6Q0vyJ — Corinthians (@Corinthians) March 8, 2017

Fluminense



Direcionou seus parabéns para a torcedora tricolor carioca.

Atlético-MG



Prestou homenagem afirmando que o Dia Internacional da Mulher é especial "para todos nós".

O Dia Internacional da Mulher é uma data especial para todos nós! #DiaDaMulher #Galo pic.twitter.com/IWDjWPSjDq — Atlético (@atletico) March 8, 2017

CBF



A Confederação usou as meninas do futebol feminino para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Além de Marta, a técnica da seleção feminina Emilly é homenageada.

#DiadaMulher: As meninas da #SeleçãoFeminina merecem todas as homenagens! Elas conquistaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016. Parabéns! pic.twitter.com/ngNSLNznjV — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 8, 2017

* ZHESPORTES