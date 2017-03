Kaká pede modelo em casamento, diz colunista

Clube da Bolinha

O jogador Kaká está noivo. Segundo o colunista Léo Dias, do jornal O Dia, o atleta do Orlando City fez o pedido de casamento para a namorada, a modelo Caroline Dias, em Nova York, nos Estados Unidos.



"Aos amigos, o casal confidenciou que está feliz, mas o casório ainda não tem data para acontecer", revela o colunista.

Kaká assumiu o namoro com a modelo no Réveillon de 2017. Antes, foi casado com Carol Celico por 13 anos. Da relação, que chegou ao fim em julho de 2015, teve dois filhos: Luca e Isabella.