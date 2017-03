Mulher de Léo Moura rebate comentário de torcedora e pede explicação para elogio

Ferveu

Não é porque Léo Moura é pessoa pública e faz gol pelo Grêmio que a mulherada pode se passar. Pelo menos é o que deixou bem claro a mulher do jogador, Camila Moura. No Instagram do lateral-direito gremista, uma torcedora fez elogios que o atleta está jogando muito e terminou de uma forma que não agradou Camila:



– Tá jogando demaaaaaaaais!!!! Que homem – escreveu a torcedora.



– QUE HOMEM... Habilidoso? Craque? O que? Ou que jogador? – rebateu a mulher de Léo Moura logo em seguida.



Foto: Reprodução / Instagram

Após a resposta de Camila Moura, a torcedora explicou o possível mal entendido:



– Baita jogador.



– Agora ficou bonito e entendido! – finalizou Camila, que ainda colocou emojis de palmas.



Entenderam, meninas?



