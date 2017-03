Noivos fazem ensaio pré-casamento na torcida mista da Arena

Clube da Bolinha

O amor está no ar na Arena antes do Gre-Nal 412! Pelo menos para o Andrey Abreu e a Gabriela Soares. O casal aproveitou a oportunidade para fazer um ensaio de fotos pré-casamento na torcida mista.



Andrey, colorado, pediu Gabriela, gremista, em casamento no clássico 411, realizado no Beira-Rio no fim de 2016.



Em entrevista na Gaúcha para a repórter Kelly Matos, Gabriela falou sobre o casamento e a expectativa para o Gre-Nal.



- É um misto de emoções. Ele me pediu em casamento lá no Beira-Rio, e agora estamos aqui. Seria legal um empate para os dois saírem felizes, mas eu quero que o Grêmio ganhe!