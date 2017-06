Torcedor do Palmeiras leva filha ao Allianz Parque e emociona internet

Clube da Bolinha

Alerta fofura! Essa pequena da foto é Isabela. Uniformizada com a camisa do Palmeiras, a pequena foi levada ao Allianz Parque pela primeira vez pelos pais Bruno e Vanessa.



No caminho até a visão para o campo, a menina tapou os olhos. Ao receber o sinal da mãe, tirou as mãos do rosto.



– Eu adorei – disse Isabela, em tom de surpresa.



– Isso é Palmeiras – emenda o pai, com lágrima nos olhos.



O vídeo foi divulgado pela família e repostado pelo perfil oficial do clube paulista no Twitter.



Antes de decidir dar o play no vídeo abaixo, lembre-se: não é só futebol e nunca será. O Clube da Bolinha comemora que essa nova geração vá para os estádios.



Confira a emoção da Isabela:

Sabe o que é isso? Isso é Palmeiras! ¿¿

O Bruno e a Vanessa levaram a Isabela para conhecer nossa casa e ela teve a única reação possível. pic.twitter.com/BuGdc9HBLf — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 5, 2017