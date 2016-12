Beto Campos mira vaga no mata-mata para o Novo Hamburgo

3 perguntas

Gilberto Cirilo de Campos, o Beto Campos, é um dos nomes mais experientes entre os técnicos do Gauchão. Ele rodou o futebol do Interior e, depois de comandar o acesso do Caxias no ano passado, retorna à elite para treinar o Novo Hamburgo. O time mantém a base do segundo semestre de 2016 e, com reforços, pretende chegar ao mata-mata.

Leia mais:

Técnico do VEC cita planejamento focado no Gauchão: "Um semestre por vez"

Gilson Maciel destaca evolução do São Paulo-RG: "O clube mudou"

O que o Novo Hamburgo vai buscar no Gauchão?



Nós estamos pensando muito em classificação, porque sabemos que a diferença de pontos entre escapar do rebaixamento e ficar entre os oito classificados é pequena. Não estamos falando em rebaixamento, estamos falando em classificação entre os oito.

A estreia é contra o Caxias, que retornou agora à elite estadual com você no comando. O que espera do confronto?

Conheço muito bem o clube, mas a equipe mudou bastante desde a minha saída. O Caxias sempre foi e é uma equipe de tradição no Rio Grande do Sul, assim como o Novo Hamburgo. Esperamos um jogo equilibrado, tem um fator extra por ser começo de competição. Esperamos que possamos, por jogar, sair com os três pontos.

O Novo Hamburgo fez uma campanha relativamente boa na copa regional. O que será aproveitado disso?

Nós ficamos com a base, sim, isso é importante. Trouxemos mais alguns jogadores, os trabalhos até agora são satisfatórios dentro que planejamos. Tem uma resposta positiva do grupo. Ainda faltam mais dois jogadores que devem chegar, mas a preparação está boa.

Elenco:

Goleiros: Matheus Cavichioli, Matheus Kerstner, Inácio

Lateral: Brida

Zagueiros: Julio Santos, Ricardo Schneider, Marcão

Volantes: Tiago Ott, Jardel, Danilo Goiano, Amaral

Meias: Júlio Abu, Juninho, Preto e Jeff Silva

Atacante: Jefferson Estácio

*ZHESPORTES