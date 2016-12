Gilson Maciel destaca evolução do São Paulo-RG: "O clube mudou"

3 perguntas

O São Paulo de Rio Grande procura avançar etapas no cenário do futebol gaúcho. O clube consegue se manter na elite estadual desde 2014 e, além de se ficar na primeira divisão, começa a traçar objetivos maiores. Para o técnico Gilson Maciel, jogar o ano inteiro é um diferencial no planejamento e para reforçar o elenco.

Leia mais:

Jogos da dupla Gre-Nal são adiados, mas primeira rodada será mantida

Negociação com Rede Globo avança, e emissora deve transmitir o Gauchão

Passo Fundo quer superar arrancada difícil para decolar no Gauchão

Qual o principal objetivo do São Paulo no Gauchão?

O primeiro objetivo todo ano é permanecer na primeira divisão. Mas hoje o São Paulo possui outra realidade, calendário todo ano, com Gauchão e Série D. Temos que manter o São Paulo no ano de 2018 na Série D. O clube mudou, tem outra realidade, um pensamento de chegar ao título do Interior.

Quais os maiores desafios para os clubes pequenos?

Infelizmente, Rio Grande passa por uma crise, tivemos quase 3,2 mil operários demitidos numa época do ano de festas. Isso se reflete no futebol, a economia do país está passando por modificações, patrocínios se perdem, o clube perdeu alguns pela crise. Apesar disso, conseguimos seduzir jogadores por ter campeonato o ano todo, o jogador prefere ter esta segurança. O São Paulo paga em dia, dentro dos seus limites, e busca melhorar a estrutura a cada ano.

O que você planeja na preparação e projeta da estreia contra o Passo Fundo?

Começamos a pré-temporada em 5 de dezembro. Dentro do planejamento, trabalhamos até dia 23. Retomamos hoje (ontem). Liberamos o elenco novamente dia 30 e voltamos no dia 2. É um diferencial em relação à dupla Gre-Nal, porque nós sabemos das nossas limitações. Temos que estar aptos fisicamente. Nossa briga é contra os times do Interior. É jogo difícil contra o Passo Fundo, fora de casa. O Paulo Porto é treinador experiente, acostumado a jogar Gauchão, está montando bem o seu time.

*ZHESPORTES