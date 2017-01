"A gente sempre tem de sonhar", diz China Balbino, técnico do São José

Entrevista

O São José promete apresentar novidades no Gauchão 2017. Apesar das figurinhas carimbadas no elenco há várias edições do campeonato, como o goleiro Fábio e o atacante Jô, o Zequinha crê que a visibilidade proporcionada pelo Estadual mostre na temporada que se aproxima uma nova safra no Passo D'Areia.

— Rafael Carrilho vai ser nosso ponto alto — aposta o diretor-executivo João Lock.



Mas o volante de 21 anos não é a única peça que cria expectativa na direção e na comissão técnica do São José. Bruno Gaúcho, atacante de 27 anos, chega para o Campeonato Gaúcho com o desafio de fazer a função ocupada por Heliardo na edição passada.



O São José tem uma base de jogadores que há anos se destaca. Podemos ter uma nova safra surgindo em 2017?

Com certeza. Existe uma expectativa nesses atletas que chegaram, que escolhemos pontualmente. No caso do Carrilho, é uma confirmação do que vem fazendo. Está no clube há muito tempo, já jogou edições do Campeonato Gaúcho, e o adaptamos para segundo volante, porque entendemos que podíamos extrair o melhor que ele tem ali. Fez um grande semestre e é um dos nomes em que temos muita expectativa. Mas a gente fala que o São José é um todo, é um "nós". E quando potencializamos o coletivo, o individual aparece.

Mas você tem um desafio. Alguns jogadores retornam de empréstimo, como o Jô (que estava no Londrina). Como reentrosar esses jogadores, que talvez estivessem trabalhando sob outros conceitos?

Quando os atletas retornaram para fazer parte da nova história que construiremos em 2017, liguei para cada um explicando e perguntando o que queriam como meta em nível pessoal, porque muitos já estão no quarto, quinto Gauchão. E é interessante que todos eles querem voltar para fazer uma nova história positiva.

Quanto a você, qual o objetivo profissional para 2017?

A gente sempre tem que sonhar. Projeto, sim, buscar um algo melhor, apesar de o São José me dar toda estrutura para trabalhar. A direção toda confia em mim, me dá uma estabilidade muito boa. Mas o sonho pessoal é chegar nas divisões mais altas do futebol brasileiro e até mesmo mundial. Entendo que o São José é um processo que faz parte disso e, graças a Deus, tem sido vitorioso. Tenho estudado, sou aluno da Educação Física do quarto semestre. Quero crescer, mas sabendo que tenho de criar esse alicerce.

Grupo do São José

Goleiros: Fábio, Luan Loureiro e Mikhael

Laterais: Alexandre Bindé, Marcel Abramowicz, Dudu Mandai e Marcelo Corrêa

Zagueiros: Wagner Fogolari, Cláudio de Souza e Everton Strieder

Volantes: Rafael Carrilho, Felipe Guedes, Carlos Eduardo, Raul Stedile, Fred, Alberto

Meias: Clayton, Rafinha, Jean Roberto e Rogerinho

Atacantes: Cláudio Souza, Kelwin, Márcio Jonatan, Jô e Paulinho Simionato



