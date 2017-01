Atacante no Ypiranga, volante no Brasil, meia no Cruzeiro: as novidades do mercado do Gauchão

Vai e vem

O Ypiranga anunciou a contratação do atacante Franc, 24 anos, que estava na Portuguesa Santista. Ele fez base no Corinthians, em 2013. Passou também pelo Guarani, de Campinas.

O volante João Afonso foi apresentado pelo Brasil-Pel. O jogador chega emprestado do Inter por um ano e será rival colorado no Gauchão e na Série B. Sua estreia poderá ser no sábado, quando o Brasil-Pel recebe o São Paulo-RG em um amistoso no Bento Freitas.

O Caxias apresentou o atacante Wellington Melo. O jogador de 23 anos estava treinando com o grupo de atletas desde o mês de dezembro, mas o nome só apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última semana. Esta será a primeira experiência do atleta no futebol gaúcho.

O Cruzeiro confirmou a contratação do meia-atacante Arnaldo de Brito Neto, o Netinho, 25 anos. Ele passou por categorias de base de grandes clubes como Vasco, Santos e Atlético-PR, mas deixou o país com 18 anos para jogar no Catar, onde ficou três anos. Na primeira temporada no Oriente Médio, jogou no Lekhwiya e as outras duas, no Al-Wakrah. Nestes três anos, conquistou três títulos e marcou 63 gols.

O São Paulo-RG anunciou o retorno do zagueiro Cleylton, 23 anos. Ele jogou no clube na Série D de 2016, mas saiu para o interior paulista. O volante Diego Rocha também retornou ao time do sul do Estado. A novidade é o atacante Chico, 23 anos, com passagens por Palmeiras e Joinville, que estava no Sisaket, da Tailândia.