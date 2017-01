ÁUDIO: Ouça o gol de Pelé no Estádio Colosso da Lagoa

Memória

Será a segunda vez que o Santos jogará em Erechim, na partida desta quarta-feira. A primeira foi há quase 47 anos.

Naquela época, Pelé havia conquistado o tricampeonato mundial com a Seleção poucos meses antes do 2 de setembro de 1970. O camisa 10 chegou a Erechim badalado como o "maior jogador de futebol de todos os tempos". O Ypiranga inauguraria seu estádio com um torneio amistoso com Atlântico (rival da cidade), Grêmio, Inter, Santos, Botafogo, Cruzeiro, Independiente, Esportivo e Ta-Guá. O primeiro jogo foi entre Santos x Grêmio.



Houve uma comoção na cidade. Uma homenagem prévia já estava agendada. Tanto que, quando Pelé fez seu gol, foi presenteado pela Rádio Tupi com uma camiseta com a inscrição 1.040.

O gol saiu aos 45 minutos do primeiro tempo. Flecha recuou a bola para o goleiro Breno, que entregou para Jamir. Deste, a bola foi para Beto, que perdeu para Pelé. Na frente do gol, não perdoou.

— Muito obrigado, mais uma vez o meu abraço. Saiu o gol 1.040 aqui nesse povo bom, que já falei 50 vezes. O meu abraço a esse povo maravilhoso gaúcho — disse o Rei ao final da partida, em registro da Rádio Difusão, de Erechim, cuja narração foi de Edivar Ápio e as reportagens ficaram a cargo de Francisco Basso Dias.

