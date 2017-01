Brasil-Pel anuncia a contratação do meia Rennan Oliveira

Mercado

O Brasil-Pel segue reforçando o plantel para a disputa do Gauchão. Na tarde desta segunda-feira, o meia Rennan Oliveira foi anunciado pelo clube. Jogador de 25 anos, ele estava no Port FC, da Tailândia.

O carioca, no entanto, conhece o futebol brasileiro. E gaúcho, inclusive. Já defendeu Aimoré, Lajeadense e Passo Fundo.

Apesar do reforço, o Xavante continua no mercado. Isso porque a equipe de Rogério Zimmermann perdeu seis titulares que disputaram a Série B. Antes de Rennan Oliveira, o Brasil-Pel havia anunciado o atacante Rodrigo Silva, no fim de semana. O atleta estava no Botafogo, da Paraíba.

