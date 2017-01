Carlos Moraes comenta mudanças no elenco do Ypiranga para o Gauchão: "Desafio é grande"

Caras novas

Pertence a Carlos Moraes o desafio de treinar o Ypiranga no Gauchão 2017. Contratado em setembro do ano passado para o lugar de Leocir Dall'Astra, que estava desde fevereiro de 2012 no Colosso da Lagoa, o treinador faz parte de um projeto que vem dando uma nova cara ao elenco canarinho. Tanto é que apenas 30% do grupo da última temporada renovou contrato.

Para 2017, além do campeonato regional, a missão será comandar o Ypiranga na Copa do Brasil e, talvez, na Série C — o contrato vai até o fim do Gauchão. Aos 40 anos, Carlos Moraes vem fazendo grandes trabalhos nas últimas temporadas no Estado. Em 2016, levou o Brasil, de Farroupilha, à final da Divisão de Acesso. Outro destaque na carreira foi nas categorias de base do Juventude, quando foi campeão gaúcho como técnico dos juniores em 2010, revelando talentos como Alex Telles, Ramiro e Bressan, todos negociados com o Grêmio depois.

Leia mais:

Atacante Mailson é emprestado pelo Juventude para o CRB-AL

Winck define time titular do Caxias para amistoso contra o Passo Fundo

"O que motiva o Brasil-Pel é a margem de crescimento", diz Rogério Zimmermann



Você chegou a um clube que trabalhava havia um bom tempo com o Leocir Dall'Astra. Isso facilita ou dificulta o seu desafio?

O clube optou por mudar sua filosofia, após muito tempo com a mesma ideia de trabalho. Houve alteração na parte diretiva e isso teve reflexo no futebol do clube. Alguns jogadores pediram valores fora do padrão daqui. Por causa disso, mantivemos cerca de 30% do grupo. Renovamos bem o grupo. O desafio é grande por se tratar de Ypiranga, com quatro competições no ano. O grupo é jovem de idade, mas não inexperiente. Temos jogadores com passagens por outros clubes, que já têm certa experiência.

Em que estágio de preparação se encontra a equipe do Ypiranga?

Antes do recesso de fim de ano, tivemos três semanas de trabalho, nas quais priorizamos a ambientação de atletas ao clube. Então demos oportunidade de se adaptarem à cidade, à rotina, à metodologia de trabalho. Também demos ênfase à parte física, porque a grande maioria tem contrato mais longo e temos de pensar a longo prazo. E, agora na retomada, na terça, já priorizamos o aspecto técnico-tático, de montagem de equipe, ideia de jogo, modelo, como montar o time.

O Ypiranga aposta em algum jogador para o Gauchão?

Falar isso é meio complicado. Posso entender aposta como um jogador que ainda não tenha jogado no mercado do Rio Grande do Sul. Todo mundo tem expectativa no Kaio Wilker, esperamos que ele possa render no mercado do Sul. Apareceu bem na base do América Mineiro e, em 2016, atuou pelo Mogi Mirim na Série C. É muito habilidoso, tem velocidade. Então, é uma aposta. Não minha, que o conheço, mas do clube. Pode chamar a atenção pelo desconhecimento da mídia.

Elenco do Ypiranga

Goleiros: Carlão, Guilherme, Pedro Afonso e Anderson

Laterais: Bernardo, Guilherme, Gabriel Araújo, Vinícius Silva e Márcio

Zagueiros: Tairone, Negretti, Carlão Farias e Rennan

Volantes: Araújo, Jackson, Henrique, Edison, Daniel, Douglas e Artur

Meias: Diego Torres, Evair, Hadrian, Kaio Wilker, Likito e Matheus

Atacantes: Eder, Gustavo Ramos, Michel, Felipe Tchelé, Gabriel, Maycon, Drama, Raphael Alemão e João Felipe

*ZHESPORTES