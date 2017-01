Como os técnicos do Interior estão preparando as equipes para o Gauchão 2017

Reta final

Começa no dia 29 de janeiro o Gauchão 2017. Um desafio e tanto para os clubes do Interior que, muitas vezes com orçamento apertado, têm o desafio de lutar contra a dupla Gre-Nal e evitar o risco de rebaixamento: das 12 equipes participantes, três disputarão a Divisão de Acesso em 2018.

Por isso, o momento é dos treinadores. Enquanto jogadores ainda chegam às equipes, eles trabalham planejando a formação ideal e as estratégias que visam levar os clubes à segunda fase do Gauchão.

Abaixo, veja como está trabalhando cada um dos 10 técnicos do Interior (o São José entra nesta lista) para a edição 2017 do Campeonato Gaúcho.

*ZHESPORTES