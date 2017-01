Cruzeiro-RS encara o São Paulo-RG no terceiro amistoso antes do Gauchão

Aperitivo

O sábado será de aperitivo para o Gauchão. A partir das 17h, no Vieirão, em Gravataí, o Cruzeiro recebe o São Paulo-RG em seu terceiro amistoso da pré-temporada. O técnico Ben-Hur Pereira, que salvou o clube do rebaixamento no ano passado e voltou para o Gauchão, ainda não poderá contar com o centroavante Giancarlo. O jogador de 34 anos se apresentou na segunda-feira e ainda está entregue à preparação física. Ele disputou a Série B pelo Tupi-MG.

Ben-Hur deve repetir a equipe que goleou o Sindicato dos Atletas por 8 a 1, na última sexta-feira, no Sesc Campestre, em Porto Alegre. Na ocasião, começou a partida com Giovani; Maylon, Tiago Steffen, Dão e Sander; Benhur, Lucas Martins, Ronaldo e Jaderson; Matheus e Lucão. Os ingressos para a partida deste sábado custarão R$ 20. Mulheres, estudantes e idosos têm 50% de desconto. Sócios do Cruzeiro em dia tem entrada franca.

No primeiro amistoso da pré-temporada, o Cruzeiro venceu o time sub-20 do Inter por 1 a 0, no CT de Alvorada.