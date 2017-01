Cruzeiro-RS usará camiseta retrô em homenagem a título estadual

Novo manto

O Cruzeiro fará uma homenagem ao título da Copa do Governador de 1970 em sua segunda camisa oficial para a temporada 2017. Além da tradicional camisa com listras verticais azuis e brancas e da camisa toda azul, o time terá um modelo branco retrô.

O uniforme é inspirado no utilizado entre os anos de 1970 e 1972. Em 18 de novembro de 1970, com este modelo de camisa, o Cruzeiro venceu o Novo Hamburgo por 2 a 1 no Estádio Beira-Rio e sagrou-se campeão estadual da Copa Governador.



Cruzeiro campeão da Copa do Governador de 1970 Foto: Cruzeiro-RS / Divulgação

A produção do material é da Weefe, que fornece também para o São Paulo-RG neste Gauchão.