Em casa, Passo Fundo perde para Inter de Lages

Amistoso

No último amistoso antes do Gauchão, o Passo Fundo perdeu para o Inter de Lages-SC por 2 a 1 jogando no Vermelhão da Serra. Michel e Luisinho, ambos no primeiro tempo, marcaram os gols dos visitantes.

Leia mais:

Dois estádios ainda não estão aptos a receber jogos do Gauchão

Jogos do Brasil-Pel contra Veranópolis e Ypiranga mudam de data



Nos últimos minutos da etapa final, Sosa descontou para os donos da casa.

Este foi o quarto amistoso disputado pelo Passo Fundo na pré-temporada. Antes, a equipe havia vencido e perdido para o Caxias (2 a 0 e 1 a 2) e empatado em 0 a 0 com o Veranópolis.



O Inter de Lages fará um jogo-treino contra o Inter neste sábado, no hotel Vila Ventura, em Viamão.

*ZHEsportes