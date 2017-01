"Nossa meta é classificar entre os oito", diz técnico do Cruzeiro

Gauchão 2017



No ano passado, o Cruzeiro quase foi rebaixado. Após um começo muito ruim — um ponto em cinco partidas —, a equipe sofreu com a ameaça de queda até a última rodada da fase de grupos, quando venceu o Veranópolis, fora de casa, e escapou da degola. Por isso, a meta para 2017 é se livrar o quanto antes do fantasma da Divisão de Acesso.



Para alcançar esse objetivo, o técnico que salvou o clube no último Gauchão voltou. Ben-Hur Pereira, 52 anos, treinou o Novo Hamburgo no segundo semestre de 2016, mas retornou ao Cruzeiro para comandar a equipe pela quinta vez.



— É um clube que tenho identificação — enfatiza Ben-Hur.

O grupo de jogadores é uma mescla de atletas formados na base, como o volante Benhur, 21 anos, e o atacante Jaderson, de 16, e veteranos, como Giancarlo, 34 anos, artilheiro do Gauchão 2006 pelo Novo Hamburgo.

O fantasma do rebaixamento, que quase pegou o Cruzeiro em 2013 e em 2016, assusta?

Tirando Grêmio e Inter, assusta todas as equipes. É uma competição de 11 jogos. Se sair muito mal, a recuperação é difícil. Mas o Cruzeiro não quer passar por isso. Nossa meta é se classificar entre os oito. Classificando, o fantasma do descenso está morto. Depois de classificar, correremos atrás de uma vaga na Série D. Depois de ficar entre os oito, tudo pode acontecer.

Como o estádio que está sendo construído em Cachoeirinha ainda não está pronto, mais uma vez o time jogará o Gauchão no Vieirão, em Gravataí. Isso é mais uma preocupação?

Na verdade, não me importa. Vamos treinar no estádio, fazer amistosos lá. O importante é treinar no campo, que está em ótimas condições, ter o dia a dia. Dos 11 jogos, vamos ter seis em casa. Queremos fazer do nosso campo a alavanca para a classificação.

O grupo de jogadores é uma mescla de jovens e experientes, correto?

É uma característica do clube. Acho que 50% do grupo vem da base. Mas alguns desses jovens já estão afirmados, como o Benhur, que jogou comigo no ano passado, e o Tawan, um meia de 20 anos. Temos o Jaderson, de 16 anos, que foi muito bem nos nossos jogos-treinos (1 a 0 no sub-20 do Inter e 8 a 1 no Sindicato). Um jogador de pé esquerdo de muito potencial. Entre os experientes, temos o Dão, zagueiro, o Lucas Martins, campeão paranaense com o Operário, e o Giancarlo, ex-Novo Hamburgo. Conseguimos formar um grupo interessante.

GRUPO DO CRUZEIRO



Goleiros: Giovani, Devity, Luiz Henrique e Vitor

Laterais: Sander, Otávio e John Lennon

Zagueiros: Vladimir, Dão, Fernando Pinto e Thiago Steffen

Volantes: Reinaldo, Ronaldo Três, Benhur, Raymond, Tawan e Lucas Martins

Meias: William Koslowiski e Gustavo

Atacantes: Matheus, Thiago Alagoano, Janderson e Jaderson

Centroavantes: Lucão, Pedro Raul e Giancarlo