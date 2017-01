Passo Fundo consegue liberação e estreia no Gauchão será no Vermelhão da Serra

Aprovado

O Passo Fundo recebeu o aval das autoridades e está com o Estádio Vermelhão da Serra liberado para a disputa do Gauchão. Ao todo, estão disponíveis 10 mil lugares. O time estreia na competição no domingo, contra o São Paulo-RG, às 18h.

A vistoria ocorreu nesta terça-feira. O clube já havia feito as adequações pedidas pela Brigada Militar e pelos Bombeiros, aguardava apenas a visita final.

Agora, apenas o Passo D'Areia aguarda liberação. O São José já obteve aval da vigilância sanitária e da Brigada Militar, mas ainda falta a vistoria dos bombeiros.