Relembre o 15 de Campo Bom de 2005, o time que perdeu dois minutos da prorrogação

Dos anos recentes, o Gauchão de 2005 foi o que mais perto ficou de ser conquistado por um time do Interior. O 15 de Campo Bom, treinado por Leandro Machado e com um grupo de jogadores qualificados como Patrício, Ediglê, Edmílson, Perdigão, Dauri e Jacques — todos com história na Dupla —, ficou a poucos minutos de tirar do Inter o tetra estadual. Mas os quatro minutos mais loucos da história das prorrogações não deram à cidade do Vale do Sinos a honra de ficar com o troféu no Estádio Sady Schmidt.

Foram 18 times em uma primeira fase de três grupos que classificou oito equipes para duas chaves na segunda etapa, que já seria a semifinal. Os líderes, Inter e 15 de Campo Bom, avançaram à decisão, em dois jogos. No Beira-Rio, a ida foi 2 a 0 para os colorados. A volta, no Sady Schmidt, foi surpreendente.

No tempo normal, o 15 abriu 2 a 0, já na parte final do segundo tempo, gols de Dauri e Jacques. O regulamento previa prorrogação, mesmo que a equipe do Interior tivesse sete pontos a mais do que o rival da Capital ao longo da competição. Sua única vantagem era empatar no tempo extra.

Então veio a loucura: aos três minutos, gol de Souza para o Inter. Aos quatro, Luizinho Vieira fez uma pintura e empatou. Aos seis, Souza, de novo, pôs o Inter de Muricy Ramalho, Tinga, Fernandão e Rafael Sobis à frente.

Quando o 15 tentava ainda pressionar, a surpresa. O árbitro Carlos Simon encerrou o jogo aos 13 minutos, deixando o estádio boquiaberto. A ZH, dias depois, justificou: em sua interpretação, o regulamento previa 30 minutos corridos da prorrogação.

— Foi uma frustração muito grande, dessas que só o futebol nos proporciona. Aquele time excelente, de ótimo ambiente entre os jogadores, a comissão técnica e a direção, que propunha o jogo perder com aquela justificativa. Até hoje, nunca mais ouvi falar de alguma prorrogação de tempo corrido — recorda-se e lamenta-se o ex-centroavante Jacques, hoje técnico.

Naquela edição, o 15 de Campo Bom somou 37 pontos, o recorde do ano. E encerrou um ciclo de três finais em quatro anos, além da semifinal da Copa do Brasil em 2004.